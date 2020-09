La Direction de Twyford Ceramics sert des demandes d'explication à des employés qui réclament une prime

Libération révélait, dans sa dernière livraison, les conditions inhumaines de travail des employés de l'usine de fabrication de carreaux Twyford Ceramics, installée dans la commune de Sindia (département de Mbour). Un scandale d'autant plus que les autorités du ministère du travail n'ont fait qu'envoyer tardivement sur place un inspecteur qui s'est contenté de formuler des recommandations à la direction générale. Mais tout porte à croire que les dirigeants de Twyford Ceramics, qui bénéficient d'une impunité totale, selon le journal, n'en ont cure de ces recommandations.



Comme relaté par nos confrères, alors que ces pauvres employés réclament des primes de risques, des salissure, de production et de transport, ils leur ont proposé une prime de ... sujétion de 6.654 F cfa. Mais il y a bien pire. Mercredi, Twyford ceramics a servi des demandes d'explications à tous les employés pour "participation à une grève illégale". Ces derniers sont sommés de l'expliquer " dans un délai de 48 heures ". Sous peine de licenciement ? Il serait inacceptable que les autorités couvrent pareille illégalité. D'autant que, le même jour, la direction générale a tenté de donner un semblant de crédit à cette forfaiture qui se prépare à travers une note de service.



"La direction générale de Twyford ceramics limited informe le personnel de la production que, suite à la grève survenue à la date du 07/09/2020, les deux lignes de production ont été mises à l'arrêt volontairement occasionnant d'énormes pertes et la panne de la ligne de production K1. Suite à cet état de fait dû à la grève et qui est indépendante de la volonté de Twyford, cette ligne sera en réparation pour une durée à déterminer en fonction de la gravité des dégâts causés", peut-on lire dans le document.

En clair, la direction générale met toutes ces "pertes" sur le dos du personnel qui, après avoir observé un arrêt de travail les 7 et 8 septembre a repris, mercredi, le boulot, la peur au ventre. Qui pour venir à leur secours ? , s'interroge Libération.



Twyford Ceramics, est une multinationale chinoise, fabricant et exportateur de carreaux, qui a installé une gigantesque usine de fabrication de carreaux à Sindia, à proximité de l’aéroport AIBD.