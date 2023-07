La Direction du Bayern a informé Sadio Mané qu’il ne compte pas sur lui cette saison

Vous connaissez ce classique, tout va vite dans le football. Sadio Mané ne saurait mieux dire. Arrivé en star au Bayern Munich l’été dernier, le Sénégalais est aujourd’hui persona non grata dans l’effectif bavarois. Une issue incroyable quand on se rappelle les commentaires entourant sa venue en Bavière.



Le Bayern Munich pensait frapper un énorme coup en recrutant, pour pas grand-chose (moins de 40 M€), l’ailier gauche à Liverpool. Mais ce n’est pas vraiment de lui dont avait besoin le club munichois, orphelin de Robert Lewandowski. La greffe Mané n’a jamais pris et c’est en remplaçant de luxe que s’est transformé le coup de maître. L’arrivée de Thomas Tuchel n’y a rien changé et aujourd’hui, Mané est poussé vers la sortie.



Quelle destination ?

Et le Bayern a décidé de jouer cartes sur table avec son joueur. Comme le rapporte Kicker, la direction bavaroise a informé Mané qu’il n’entrait pas dans les plans pour cette saison. Il est donc invité à trouver un nouveau club cet été, ce qui permettrait d’économiser, au passage son coûteux salaire, estimé à 20 M€ par saison. Initialement lié jusqu’en 2025, Mané espérait continuer l’aventure et prouver sa valeur.



L’annonce claire du Bayern Munich est donc un coup dur pour le Sénégalais, qui a déjà un club saoudien à ses trousses (Al-Ahli). Au regard de son salaire, ils ne sont pas nombreux à pouvoir prétendre à son arrivée. Départ vers les contrées florissantes de l’Arabie saoudite, retour à Liverpool, nouveau challenge chez un cador européen ? Les options sont ouvertes, indique Foot Mercato.