La Direction générale des élections et la publication des listes électorales provisoires

En conférence de presse à son siège sis à la Cité Police, la Direction générale des élections a rendu public les listes électorales provisoires issues de la dernière révision exceptionnelle ainsi que sur la période contentieuse qui suivra. A cet occasion le Directeur de la Communication et de la Formation à la Direction générale des élections (Dge) à fait savoir que le chef de l’État conformément au code électoral avait institué une révision exceptionnelle des listes électorales en vue de l’élection présidentielle du 24 février 2019.



« les commissions administratives créées par les autorités administratives et les chefs des représentations diplomatiques et consulaires ont reçu les demandes d’inscription de changement de circonscriptions électorales, de duplicatas pour cause de pertes ou d’altérations de la carte d’identité biométrique Cedeao faisant office de carte d’électeur, les demandes de corrections d’erreurs matérielles sur ladite carte ou encore les demandes de changement de photos interverties », a déclaré Bernard Casimir Demba Cissé lors de la conférence de presse.



Par ailleurs, il a également souligné qu’en plus d’une période de contentieux, il est aménagé une autre période concernant le contentieux de la publication des listes provisoires issues de la révision exceptionnelle, selon l’article L-43.