La FA ouvre une enquête après les propos de Thomas Tuchel sur l'arbitrage de Chelsea-Tottenham

La Fédération anglaise de football (FA) a décidé d'ouvrir une enquête lundi sur les commentaires de Thomas Tuchel suite à ses propos visant l'arbitre Anthony Taylor. L'entraîneur de Chelsea a critiqué plusieurs décisions qui ont émaillé la rencontre spectaculaire entre Chelsea et Tottenham (2-2) dimanche après-midi.



« Je ne peux pas comprendre comment le premier but n'est pas hors-jeu, et je ne peux pas comprendre depuis quand les joueurs peuvent tirer les cheveux des autres et rester sur le terrain. Il n'y a pas d'explication, et je ne peux pas l'accepter. Je n'ai pas de mots pour le dire. Les deux buts n'auraient pas dû être maintenus », avait critiqué l'ancien coach parisien. Le manager des Blues estime qu'une faute a été commise sur Kai Havertz sur le premier but, et une autre sur Marc Cucurella lors de l'égalisation des Spurs dans le temps additionnel.



L'Allemand a ensuite regretté « l'énorme erreur d'interprétation des situations » et a déclaré qu'il « serait préférable » qu'Anthony Taylor n'arbitre plus des matches de Chelsea. Tuchel s'est montré moins offensif envers Antonio Conte, malgré leur bisbille pendant la rencontre.