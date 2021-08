La FIFA ignore royalement les complaintes du CODEFS sur l’ingérence du Gouvernement dans l’élection de la FSF

Le Comité de défense du football sénégalais (CODEFS) avait, le 03 août, adressé une lettre de protestation à la FIFA et à la CAF pour se plaindre de l’ingérence du Gouvernement sénégalais dans le renouvellement des instances de la Fédération sénégalaise de Football (FSF).



Dans sa réponse, l’instance dirigeante du football mondial a royalement ignoré les préoccupations du CODEFS. Préférant plutôt décerner son satisfecit au « Consensus » prôné par le candidat sortant et qui cristallise toutes les critiques. « Nous vous transmettons ci-joint une lettre datée du 03 août 2021 reçue d’un prétendu comité de défense du football au Sénégal, relativement aux élections de la FSF qui se tiendront le 7 août prochain », minimise d’abord la FIFA.

Avant de poursuivre en se réjouissant du projet de Consensus: « À cet égard, nous prenons note de l’accord signé le 22 juillet dernier, notamment par les candidats ainsi que les autorités sportives nationales, incluant le ministère des Sports et le Comité national olympique, en vue d’un consensus autour d’un candidat présidentiel pour porter la fusion des programmes de chacun. Nous vous félicitons de l’approche entreprise dans la mesure où elle démontre la recherche d’unité pour le football sénégalais ».



Selon un communiqué de cette dernière instance, qui rapporte la lettre-réponse de la FIFA, messieurs Cheikh Omar Sy, Babacar Gaye et Mbaye Sylla qui sont les personnes dénonciatrices, n’ont pas communiqué leurs adresses ou contacts. Et que par conséquent la publication de ce communiqué tient lieu de transmission à qui de droit.