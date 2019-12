La FIFA porte plainte contre Michel Platini et Sepp Blatter

La Fifa déclare avoir déposé, lundi, en Suisse, des plaintes contre Joseph Blatter et Michel Platini, qui ont respectivement été son président et son vice-président, afin qu’ils lui restituent deux millions de francs suisses (environ 1,2 milliard de francs CFA) indûment perçus.



« La FIFA a déposé aujourd'hui devant les tribunaux suisses compétents des poursuites contre l'ancien président de la FIFA, Joseph Blatter, et l'ancien vice-président de la FIFA, Michel Platini, demandant la restitution des 2 millions de francs (1,84 million d'euros) indûment payés à M. Platini en février 2011 », peut-on lire dans le communiqué publié ce lundi.



« Cela fait suite à la résolution unanime récemment adoptée par la Commission de gouvernance de la FIFA dans laquelle elle a souligné que la FIFA avait le devoir d'essayer de récupérer les fonds illégalement versés par un ancien officiel à un autre. La Cour suprême fédérale suisse a, elle-même, confirmé que ce don de 2 millions de francs devait être considéré comme un "paiement indu" », ajoute l'instance internationale.



« Cette plainte n'est pas une surprise »

« Cette plainte n'est pas une surprise, elle était annoncée à grand renfort de communication, explique de son côté l'entourage de Michel Platini. Elle n'a aucun fondement juridique et la façon dont elle est présentée relève de la "fake news". C'est une attaque strictement politique cherchant à rendre impossible toute candidature de Michel à la présidence de la FIFA. Michel est un spectre moral pour Gianni Infantino et la FIFA. Ils feraient mieux de consacrer leur énergie à se défendre dans la série d'affaires très sérieuses en Suisse dans lesquelles ils sont mis en cause. »