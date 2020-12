La Fédération Ivorienne de football traine la FIFA devant le TAS

La Fédération ivoirienne de football (FIF) a saisi, ce mardi 29 décembre le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour contester une décision de la FIFA. Et cela fait suite aux décisions portant la nomination d'un comité de normalisation pour la FIF par La FiFA. "Réuni ce jour, et après analyse de cette décision, le Comité Exécutif a conclu au caractère fallacieux et impertinent des motifs qui la sous-tendent. Aussi, le Comité Exécutif a-t-il pris la décision d'exercer toutes les voies de recours devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS)", a écrit l'instance dirigeante dans un communiqué (A lire ci-dessous)