La Fédération brésilienne de football confirme le match contre le Sénégal: ce sera le 10 octobre à Singapour

Le Sénégal et le Nigeria, deux des principales forces africaines aujourd'hui, seront les adversaires de l'équipe nationale brésilienne aux dates d'octobre de la FIFA. Le Stade national de Singapour, rouvert en 2014 avec une capacité de 55 000 spectateurs, sera le théâtre des affrontements prévus les 10 et 13 avril à 20h heure locale (9h du matin Brasilia).



Le 10 octobre 2019, l'équipe nationale brésilienne disputera son tout premier match contre le Sénégal. Meilleure équipe africaine du classement FIFA, les Sénégalais occupent la 20ème position du classement.



Trois jours plus tard, le 13 octobre, le Brésil et le Nigeria (33e au classement FIFA) s'affrontent sur la même scène. Ce ne sera que le deuxième match majeur de l’équipe face aux Nigérians. La première a eu lieu en 2003, avec une victoire 3-0 du Brésil à Abuja, la capitale nigériane. Gil, Luís Fabiano et Adriano ont marqué les buts du triomphe.



Les équipes adverses ont eu de bons résultats en 2019. Le Sénégal et le Nigeria ont respectivement terminé deuxième et troisième lors de la Coupe d'Afrique des Nations de juin et juillet. Le choix est conforme au concept établi entre le président de l’organisation et la commission technique nationale brésilienne, de jouer contre les 50 meilleurs adversaires du classement de la FIFA.



« Nous avons choisi deux des meilleures équipes africaines parce que ce sont des affrontements de haut niveau et contre une école que l'équipe nationale brésilienne a eu peu de rencontres ces dernières années. C'était un souhait de la commission technique, nous avons donc attaqué ces opposants » a commenté le coordinateur de l'équipe, Juninho Paulista dans le communiqué de la Fédération brésilienne de football.



Sous l'entraîneur Tite, le Brésil n'a fait face qu'à une seule équipe africaine. En novembre 2018, avec un but de Richarlison, il a battu le Cameroun. Le match s'est déroulé à Milton Keynes, en Angleterre, et a marqué la fin de la saison pour l'équipe.