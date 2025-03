La Fédération des acteurs de la communication dénonce une « gouvernance catastrophique » du ministère de la Communication

La Fédération des acteurs de la communication et de l’information du Sénégal (FACIS) a vivement critiqué ce qu’elle qualifie de « gouvernance catastrophique » du ministère de la Communication. La fédération dénonce plusieurs décisions qu’elle juge préjudiciables pour le secteur des médias.



« Lorsqu’on coupe unilatéralement les contrats publicitaires, qu’on suspend sans explication le paiement de la subvention annuelle d’appui aux médias, ou qu’on refuse de régler des prestations déjà effectuées par des entreprises de presse, tout cela contribue à asphyxier le secteur. Pour quelle raison ? Quoi qu’il en soit, nous vivons cette situation depuis l’arrivée du nouveau régime. À cela s’ajoute une gouvernance catastrophique de notre propre tutelle », a déploré Bacary Seydi, secrétaire général de la FACIS, au micro d'Iradio.



M. Seydi a également alerté sur les menaces qui pèsent sur l’emploi dans le secteur des médias. « Les emplois sont en danger. Les décisions prises par notre tutelle mettent en péril l’existence même des entreprises de presse, notamment privées. Rien qu’en termes d’emplois menacés, prenons l’exemple du secteur de l’imprimerie. Quand on parle d’entreprises de médias, il y a toute une chaîne de valeur qui en dépend. Dans l’imprimerie, ce sont des milliers et des milliers d’emplois qui sont menacés », a-t-il expliqué.



La fédération a également pointé du doigt les critères de régulation qu’elle estime non conformes au code de la presse. Elle dénonce un processus de régulation marqué par la « confusion et l’amalgame », selon les termes de M. Seydi.



Face à cette situation, la FACIS a lancé un appel au gouvernement sénégalais pour l’organisation d’une concertation autour des assises de la presse.