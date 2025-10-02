La Flottille humanitaire poursuit sa route vers Gaza malgré plusieurs interceptions de bateaux par Israël

Israël a stoppé « plusieurs navires », a indiqué le ministère des Affaires étrangères israélien, faisant état de treize bateaux transportant 200 personnes au total. Parmi les passagers de bateaux interceptés figure l'activiste suédoise Greta Thunberg, que les autorités israéliennes ont montré en train de récupérer des effets personnels, entourée par des hommes armés.



Sur les vidéos postées par les activistes, juste avant de jeter leur téléphone portable à l’eau, on peut voir des militants en gilets de sauvetage qui lèvent les mains en l’air pendant que des militaires armés montent à bord des bateaux, rapporte notre correspondante à Jérusalem, Frédérique Misslin. L’armée israélienne a utilisé des canons à eau contre les embarcations. Celle où se trouvait Greta Thunberg a été l’une des premières à être interceptée. « Elle est en sécurité et en bonne santé ainsi que ses amis », ont fait savoir les autorités israéliennes.



Israël a publié une vidéo montrant un lieutenant de la marine avertissant par radio les bateaux qu'ils « s'approchaient d'une zone bloquée », une zone de combat, en leur demandant de changer de route. Les activistes de leur côté criaient libérer la Palestine. Aucun blessé n’a été signalé. « Les passagers du Hamas-Sumud à bord de leurs yachts se dirigent en toute sécurité et pacifiquement vers Israël, où les procédures d'expulsion vers l'Europe vont commencer. Les passagers sont sains et saufs et en bonne santé », a déclaré le ministère israélien des Affaires étrangères sur X (anciennement Twitter).



De son côté, la Flottille Global Sumud (« résilience » en arabe) a assuré sur X à 00h20 TU jeudi que « 30 bateaux continuent leur route vers Gaza, et se trouvent à 46 milles nautiques (85 kilomètres) malgré les agressions incessantes » de la marine israélienne. « Ils sont déterminés. Ils sont motivés et font tout ce qui est en leur pouvoir pour briser le blocus tôt ce matin », a assuré le porte-parole de la Flottille, Saif Abukeshek.



L'interception par les forces israéliennes est un « crime de piraterie et de terrorisme maritime contre des civils », a de son côté estimé mercredi soir l'organisation islamiste Hamas, au pouvoir à Gaza.