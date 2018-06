La Gambie prie pour que le Sénégal remporte la Coupe du monde 2018

Pays frontalier du Sénégal, la Gambie va supporter l’équipe nationale du Sénégal durant la Coupe du Monde Russie 2018. Les Gambiens sont derrière les «Lions » et prient pour la victoire finale des joueurs d’Aliou Cissé.



«Les Gambiens sont derrière le Sénégal. Cette année-ci, on prie vraiment pour nos «Lions ». Tout ce qu’on leur demande c’est d’y mettre le « Diom » (détermination en wolof), le Foula et le Fayda », a indiqué Adja Mariama Ndiaye journaliste et présentatrice de la radiotélévision gambienne (GRT) a nos confrères de la Rfm.



Séni Marina, qui a vécu au Sénégal durant la période trouble de la Gambie après l’élection d’Adama Barrow, prie également pour que les joueurs sénégalais remportent cette Coupe du Monde. « Pour m’avoir accueilli pendant près de 4 ans je ne peux que supporter le Sénégal. Durant ce mondial, je prierai pour le Sénégal pour qu’il remporte le trophée. S’il gagne ce serait une victoire qui ferait la fierté du peuple gambien »



Doudou Minthé, lui aussi journaliste d’une radio en Gambie est nostalgique des performances de la génération de 2002 et souhaite cette année revivre les mêmes moments. « Je me rappelle avec nostalgie ces moments que les «Lions » nous avaient offert en 2002. On se levait très tôt pour suivre les matchs. Alors on a hâte de revivre ces moments de folies. Nous sommes tous derrière les «Lions ».