La Gendarmerie de Thiès démantèle un réseau de trafic de carburant à Kayar

La compagnie de Gendarmerie de Thiès a réalisé une opération de sécurisation qui a permis de démanteler un réseau de trafic de carburant à Kayar, localité située à 42 kilomètres de la capitale du rail. L'annonce a été faite par la Gendarmerie nationale via le réseau social X (anciennement Twitter).



Cette intervention, menée samedi dernier, a conduit à la saisie impressionnante d'un camion transportant 20 000 litres de carburant, comprenant cinq bidons de 20 litres de gasoil et 800 litres de super, soulignant ainsi l'envergure de ce réseau.



En parallèle à cette action contre le trafic de carburant, la compagnie de Thies a également procédé à l'interpellation de 16 individus cherchant à émigrer. Parmi eux, figuraient 3 Guinéens et 1 Malien, tous appréhendés sur la plage de Lobor, à Mboro, à environ 50 kilomètres de la ville.