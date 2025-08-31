La Gendarmerie nationale dément des allégations d’arrestations à Keur Massar

Ces publications affirmaient que des membres d’une communauté, de retour d’une cérémonie religieuse, avaient été interpellés et placés en détention. Elles étaient accompagnées d’images laissant croire à une intervention des forces de l’ordre.

Dans un communiqué publié samedi, le colonel Ibrahima Ndiaye, Chef de la Division Communication et Relations Publiques (DCRP), a qualifié ces contenus de « pure fiction », relevant de la « désinformation et de la manipulation ». Il a insisté sur le fait qu’aucune opération de ce type n’a été conduite par les unités de la Gendarmerie.

Celle-ci réaffirme son attachement aux valeurs républicaines et rappelle que ses actions sont toujours guidées par la protection des personnes et des biens, l’égalité de traitement devant la loi, et le respect absolu des droits humains.

La Direction de la Gendarmerie nationale a fermement démenti des informations relayées sur les réseaux sociaux concernant de prétendues arrestations ciblées réalisées à Keur Massar, un département de la région de Dakar.