La Juventus a l'idée d'un échange pharaonique pour Messi, pourquoi le Real Madrid encourage le PSG en finale de la LDC

La Juve en mode football fiction pour Messi, le Real Madrid encourage le PSG en finale de la Ligue des champions ou encore Harry Kane en quarantaine.



*Juve prête à sacrifier Dybala pour Messi ?*



C'est le sujet qui fait trembler l'Espagne : Lionel Messi va-t-il quitter le FC Barcelone cet été ? Lors d'une réunion hier avec son nouvel entraîneur, Ronald Koeman, l'Argentin aurait indiqué au Néerlandais qu'il était actuellement en réflexion sur la suite à donner à sa carrière. Comme le reprend Marca, il aurait indiqué à l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, qu'il «regardait plus actuellement à l'extérieur du club, qu'à l'intérieur.» Il n'en fallait pas plus pour faire trembler Sport et Mundo Deportivo. Mais aussi L'Esportiu, qui déclenche «l'alarme» ce matin. En Italie, la Gazzetta dello Sport estime qu'après cette phrase, la balle est dans le camp de l'Inter et de son président Steven Zhang. Mais selon Tuttosport, la Juventus aurait aussi l'idée de faire venir Messi. Surtout que Paulo Dybala intéresserait le FC Barcelone. D'où l'idée, selon le quotidien, d'un échange pharaonique entre les deux clubs. Où quand le football fiction rattrape l'information...



*Le Real supporter du PSG en finale de la LdC*



Toute la France, ou pas vraiment, devrait être derrière le Paris Saint-Germain dimanche soir en finale de la Ligue des champions contre le Bayer Munich. Mais si l'on en croit As, un autre supporter, de choix, sera derrière les Parisiens. En effet, le Real Madrid aimerait que le club dirigé par Thomas Tuchel soulève la Coupe aux grandes oreilles dans le ciel de Lisbonne. Mais pourquoi ça ? Et bien selon le média, au sein du club merengue on pense que si Paris gagne la C1, cela rapprocherait Kylian Mbappé de la Casa Blanca. Vous ne voyez pas le rapport ? Pour As, il est simple. Le Français aurait accompli ce pour quoi il est venu en 2017 dans la capitale française. Et avec une Champions League en poche, il n'aurait plus d'objectif suprême à atteindre. D'où un départ vers Madrid. On vous l'accorde, le raisonnement est simpliste.



*Harry Kane en quarantaine*



La pandémie de Covid-19 est loin d'être terminée dans le monde et elle continue d'impacter le sport mondial. Et bien sûr le football. Même si les championnats de France reprennent ce week-end, il n'est vraiment pas dit que la saison se déroule normalement. Même chose dans les autres championnats européens où plusieurs cas de Covid-19 ont été déclarés dans différents clubs. En Angleterre, le Daily Mail nous rapporte ce matin que Harry Kane, l'attaquant de Tottenham, a été placé en quarantaine par son club à la demande des autorités britanniques. En effet, l'international anglais est revenu d'un voyage familial pour les vacances aux Bahamas, pays placé sur une liste rouge par la Grande-Bretagne. Le Royaume impose une quatorzaine aux ressortissants revenant de ce pays, classé à risque. Kane n'a donc pas échappé à la règle.