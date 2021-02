La Juventus s'offre la Roma (2-0)

Dans le cadre de la 21ème journée de Serie A, la Juventus accueillait l'AS Roma à l'Allianz Stadium. Les hommes d'Andrea Pirlo, qui restaient avant la rencontre sur cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues, voulaient dépasser leur adversaire du soir au classement. Côté romain, les victoires face à La Spezia (4-3) et au Hellas Vérone (3-1) ont redonné un nouvel élan avant le choc face à la Vieille Dame. Adrien Rabiot et Cristiano Ronaldo démarraient la rencontre côté Juve. Paulo Fonseca laissait Edin Dzeko sur le banc au coup d'envoi et s'appuyait sur son duo Mkhitaryan-Mayoral en attaque.



Le champion d'Italie démarrait idéalement la rencontre et ouvrait le score avant le quart d'heure de jeu. Sur la gauche, Danilo trouvait Morata qui remisait pour Ronaldo dont la frappe croisée trompait Lopez (1-0, 13e). CR7 inscrivait ainsi son seizième but de la saison en Serie A. Dans tous les bons coups de son équipe, l'attaquant portugais voyait sa frappe heurter la transversale neuf minutes plus tard (22e). Le second acte se voulait verrouillé et les hommes d'Andrea Pirlo ne parvenaient pas à réaliser le break jusqu'à la 70ème. Moment choisi par Kulusevski pour alerter Ronaldo. Sous la pression du buteur lusitanien, Ibanez trompait son propre gardien (2-0, 70e). Grâce à ce douzième succès de la saison, la Juventus revenait provisoirement à cinq longueurs de l'Inter Milan au classement.