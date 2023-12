La Mauritanie et le Tchad ouvrent la voie à la dissolution de l'alliance anti-jihadiste G5 Sahel

La Mauritanie et le Tchad ont ouvert la voie à une dissolution de l'alliance G5 Sahel créée en 2014 pour faire face au jihadisme et aux autres défis de la sous-région, après le retrait des trois autres membres, Mali, Burkina Faso et Niger.



La Mauritanie et le Tchad "prennent acte" de la récente annonce de retrait du Burkina et du Niger, après celle, antérieure, du Mali, disent les deux pays. Ils "(mettront) en oeuvre toutes les mesures nécessaires conformément" à leur convention fondatrice, y compris celles relatives à la dissolution, disent-ils dans un communiqué publié ce mercredi matin par l'Agence mauritanienne d'information.