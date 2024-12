La Météo annonce un temps progressivement ensoleillé ce jeudi et vendredi

L’Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce, dans sa prévision de ce jeudi 26 décembre, un temps progressivement ensoleillé à partir de ce 26 décembre et valable jusqu’au 27/12/24 à 00 h 00.

Selon l’Agence, la chaleur sera de plus en plus marquée sur l’étendue du territoire national. Par ailleurs, à « partir du vendredi dans l’après-midi, le temps deviendra progressivement ensoleillé à passagèrement nuageux sur la quasi-totalité du pays », lit-on sur la note.