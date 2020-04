La Nuit du Football Africain crée un trophée spécial en l'honneur de Pape Diouf

"Suite au départ brutal de l'un de ses plus illustres membres d'honneur, et au regard de ce qu'il représentait pour l'ensemble du football et singulièrement pour la Nuit du Football Africain, le Comité d'Organisation de la NFA, en hommage à Pape DIOUF, décide de baptiser son prix spécial, décerné à toutes personnes ou entités ayant marqué l'histoire du football par une performance particulière : prix spécial Pape Diouf de la Nuit du Football Africain "



Cette mesure entre en vigueur dès l'édition 7 de la La Nuit du Football Africain.



Pour rappel, l’ancien président de l’Olympique de Marseille Pape Diouf ( 68 ans ) est décédé, du coronavirus, mardi 31 mars 2020 au Centre des maladies infectieuses de Fann (Dakar) où il était sous assistance respiratoire depuis samedi.