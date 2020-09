La Police de Denver triple la récompense pour des infos sur l'incendie criminel qui a tué la famille Diol

PLZ RT (Retweetez si'il vous plait): Cinq personnes ont été tuées dans un incendie dans le pâté de maisons 5300 de N Truckee Street. L'incendie semble avoir été délibérément allumé par des inconnus qui ont fui la zone. Toute personne ayant des informations sur cet homicide est priée d'appeler

au 720-913-7867 et vous pourriez gagner une récompense de 40 000 $.

PLZ RT: Five people were killed in fire in the 5300 block of N Truckee Street. The fire appeared to be deliberately set by unknown persons who fled the area. Anyone w/info on this homicide is asked to call @CrimeStoppersCO at 720-913-7867 and you could earn a $40k reward. #Denver pic.twitter.com/8BuvSzu6XU

— Denver Police Dept. (@DenverPolice) September 9, 2020