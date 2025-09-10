La Pologne abat de nombreux «drones russes» entrés dans son espace aérien «intentionnellement»

Après des « violations à plusieurs reprises » de l'espace aérien polonais au cours d'une attaque russe contre l'ouest de l'Ukraine voisine mercredi, l'armée du pays a annoncé le déploiement d'appareils polonais et alliés. « Les avions ont utilisé leurs armes contre les objets hostiles », a indiqué le ministre de la Défense polonais Wladyslaw Kosiniak-Kamysz dans un message sur les réseaux sociaux. Il précise être « en contact permanent avec le commandement de l'Otan ».



Le Premier ministre polonais Donald Tusk a fustigé une « provocation à grande échelle » par des « drones russes ». « Cette nuit, nous avons eu affaire à une violation de l'espace aérien polonais par un nombre important de drones russes », a déclaré Donald Tusk.



« À la suite de l'attaque d'aujourd'hui par la Fédération de Russie sur le territoire ukrainien, une violation sans précédent de l'espace aérien polonais par des objets de type drone a eu lieu », a indiqué le centre de commandement de l'armée polonaise dans un message sur les réseaux. « C'est un acte d'agression qui a créé une menace réelle pour la sécurité de nos citoyens », a-t-il ajouté.



Selon la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, « La nuit dernière en Pologne, nous avons assisté à la violation la plus grave de l'espace aérien européen par la Russie depuis le début de la guerre, et les indications suggèrent qu'il s'agissait d'un acte intentionnel, non accidentel », a-t-elle déclaré sur X.



Le gouvernement polonais a annoncé une réunion « extraordinaire » du Conseil des ministres, peu après avoir annoncé la fin des opérations d'interception.



Les forces polonaises et alliées ont surveillé avec des radars « plus de dix objets, et pour ceux pouvant représenter une menace, le commandant opérationnel des forces armées a pris la décision de les neutraliser ». « Certains drones qui ont pénétré dans notre espace aérien ont été abattus », a-t-il détaillé. Les objets abattus étaient en cours de localisation, a indiqué cette source, sans préciser leur nombre.



Il a indiqué avoir « informé le Secrétaire général de l'Otan (Mark Rutte, NDLR) de la situation actuelle » et des actions entreprises, sur ce réseau social.



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé mercredi que cela constituait un « précédent extrêmement dangereux pour l'Europe ». « Il ne s'agissait pas d'un seul 'Shahed' que l'on pourrait qualifier d'accident, mais d'au moins huit drones d'attaque dirigés vers la Pologne », a-t-il dit, en évoquant ces drones explosifs de fabrication iranienne utilisés par Moscou. « Il s'agit là d'un précédent extrêmement dangereux pour l'Europe », a-t-il ajouté, appelant l'Occident à une réponse forte.



Lendemain d’un avertissement contre une invasion russe d’autres pays

Le principal aéroport de Varsovie, Chopin, n'était pas opérationnel mercredi matin. « En raison des actions des services de l'État et de l'armée pour assurer la sécurité, l'espace aérien au-dessus d'une partie du pays, y compris au-dessus de l'aéroport Chopin, a été temporairement fermé. L'aéroport reste ouvert, mais aucune opération de vol n'a lieu actuellement », a annoncé l'aéroport dans un communiqué.



Ces incidents interviennent au lendemain d'un avertissement du président polonais Karol Nawrocki qui, lors d'une visite en Finlande mardi, avait estimé que le président russe Vladimir Poutine était prêt à envahir d'autres pays après l'Ukraine.



En août, Varsovie avait adressé à Moscou une note de protestation après la chute et l'explosion d'un drone dans l'est du pays, qualifiant cet incident de « provocation délibérée ». En 2023 un missile russe avait traversé l'espace aérien polonais en survolant sa frontière avec l'Ukraine. En novembre 2022, un missile de la défense antiaérienne ukrainienne était tombé sur le village polonais de Przewodow, près de la frontière, causant la mort de deux civils.



Attaques intenses en Ukraine

L'Ukraine est la cible d'attaques intenses ces derniers jours. Tôt mercredi, une alerte aérienne a été déclenchée sur l'ensemble du pays.



Les autorités militaires de Kiev ont mis en garde la population contre une « menace d'attaque de missiles » tandis que des bombes guidées et des objets à grande vitesse ont été signalés par les forces aériennes vers Kharkiv et Soumy, dans l'est du pays. Mardi, un bombardement russe a tué au moins 24 personnes venues percevoir leurs allocations de retraite dans un village proche du front de la région de Donetsk, dans l'est du pays, selon les autorités.



La Russie avait lancé dimanche la plus grande vague de drones et missiles sur l'Ukraine depuis le début de la guerre qui a fait plusieurs morts et blessés à travers le pays et frappant pour la première fois le siège du gouvernement.