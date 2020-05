La Premier League reprendra le mercredi 17 juin

L'Europe du football poursuit son réveil. Après l'Allemagne, dont le Championnat a déjà repris (depuis le 16 mai), l'Angleterre va suivre de près l'Espagne - la Liga devrait reprendre le 12 juin. Les clubs de Premier League se sont mis d'accord, jeudi, sur la date du 17 juin, un mercredi, pour renouer avec la compétition, selon la BBC, et les quotidiens The Telegraph et The Independent.



La Premier League, qui est retournée à l'entrainement la semaine dernière, reprendra le jeu le 17 avec deux matches en retard, Aston Villa - Sheffield United et Manchester City - Arsenal. Le week-end suivant, les 19 et 20 juin, se disputera la 30e journée, première des neuf journées qu'il reste à disputer pour en terminer avec la saison anglaise 2019-2020.



