La Présidentielle 2024 sera une confrontation entre candidats honnêtes et les plus grands voleurs de la République, selon Pr Mary Teuw Niane

Candidat déclaré à la Présidentielle de 2024, le Pr Mary Teuw Niang, qui a accorde un large entretien au journal Le Témoin, a tiré à boulets rouges sur ceux qu’il considère comme une race de politiciens qui ont fait de la politique une fonction.



Selon l’ancien l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, février 2024 va mettre aux prises deux camps: celui des Sénégalais honnêtes et celui des voleurs de deniers.



« Effectivement, le mal de la politique au Sénégal est l’existence de cette caste de politiciens qui n’ont d’autre métier que de faire la politique. Ils sont pourris et ont pourri la société sénégalaise. Pour eux, la politique est un investissement dont ils attendent un retour durant l’exercice de leur fonction. C’est le moment privilégié pour eux de s’accaparer des ressources publiques à leur profit, au profit de leurs familles et de leurs amis politiques. Cette élection va sûrement être la confrontation entre des candidats honnêtes désargentés et les plus grands voleurs de la République », a-t-il affirmé dans les colonnes du journal.



Mary Teuw Niane promet de démissionner de la présidence de son parti et de celle Conseil supérieur de la magistrature, s’il est élu. « Lorsque je serai élu, je démissionnerai de mes fonctions de Président du Mouvement pour la Transformation nationale (MTN MoTNa). Je nommerai le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé aux fonctions de Président du conseil supérieur de la magistrature. Je changerai les textes pour qu’il en soit définitivement ainsi. L’IGE aura l’obligation de remettre une copie de chaque rapport au Procureur général », dit-il.



Avant d’ajouter: « Des dispositions seront prises pour que le Procureur général ait l’obligation de donner suite aux différents rapports reçus de l’IGE, de la Cour des Comptes et de l’OFNAC. Nous assurerons l’indépendance du Parquet financier par rapport au ministère de la Justice et nous le doterons de capacités absolues d’auto-saisine »