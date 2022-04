La RDC charge l'acteur Jean-Claude Van Damme de promouvoir l'image du pays

Depuis sa chute en 2014, Blaise Compaoré vit en Côte d’Ivoire avec son épouse, ivoirienne, Chantal Compaoré, et sous la protection d’Alassane Ouattara qui lui a accordé la nationalité ivoirienne. À 71 ans, Blaise Compaoré vit reclus entre ses résidences du quartier cossu de Cocody-Ambassades et de la station balnéaire d’Assinie. Sa santé se dégrade et il voyage régulièrement depuis quelques années pour des séjours médicaux à l’étranger.



L’ancien président du Burkina Faso n’est jamais retourné dans son pays. En 2019, Blaise Compaoré émet toutefois le souhait d'y rentrer. Des discussions s’engagent alors entre Abidjan et Ouagadougou pendant plusieurs mois. Une villa à Ouaga 2000 est même rénovée pour l’accueillir.



Mais en 2021, la situation change. Blaise Compaoré est cité à comparaître au procès de l’assassinat de Thomas Sankara. Un procès qualifié « d’entrave » et vécu comme une humiliation par l’entourage de l’ancien président burkinabé qui ne s’y rend pas. La Côte d’Ivoire, elle, refuse de l’extrader.



Un retour au Burkina est-il toujours possible ?

Pour autant, une issue pour un retour de l’ex-chef de l’État est alors toujours envisageable malgré sa condamnation à la perpétuité, par le biais d’une éventuelle grâce ou d’une amnistie dans le cadre d’un processus de réconciliation.



Début 2022, le régime de Roch Marc Christian Kaboré est déposé par des militaires. Trois semaines plus tard, dans une interview à RFI, Alassane Ouattara, semble demeurer confiant quant à un éventuel retour de Blaise Compaoré dans son pays : « Je pense que tout cela se fera en temps opportun », estimait en février dernier le président ivoirien.



Aujourd’hui, un verdict aussi fort enterre-t-il la possibilité d’un retour de Blaise Compaoré au Burkina ? Quelles sont les intentions de la junte burkinabé dans ce dossier ? Mystère. Mais faut-il y voir un signe, il y a un mois, le colonel-président Paul Henri Damiba a nommé Yero Boly, un ancien ministre de Blaise Compaoré, au ministère de la Réconciliation.