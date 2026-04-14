La RDC détaille les projets prioritaires à financer avec les fonds levés via des eurobonds

Près de la moitié des projets concernent la capitale de la RDC, avec notamment la construction d’un nouveau terminal de 49 000 m² à l’aéroport de Kinshasa, capable d’accueillir 5 millions de passagers par an.



Quelque 300 kilomètres de routes sont également prévus, ainsi qu’une rocade de 31 kilomètres avec échangeurs et ponts.



Les autres investissements visent le développement d’un réseau de lignes de transmission électrique de 330 KV permettant une connexion entre la Zambie et la « ceinture de cuivre » de la RDC, une centrale hydroélectrique de 64 mégawatts et des réseaux de distribution dans la province du Kasaï-Central.



S’y ajoutent la création de centres de formation professionnelle dans quatre villes et la modernisation de la route entre Kisangani (province de la Tshopo) et Beni (province du Nord-Kivu), longue de 750 kilomètres.



Des projets pour lesquels la société civile réclame davantage de transparence. Le ministre des Finances, Doudou Fwamba, répond : « Nous voulons un témoin, le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), pour assurer le suivi de la gestion de ces ressources. Nous allons, pour la transparence, informer la population sur l’affectation du 1,25 milliard mobilisé. D’ici un an, nous inviterons les investisseurs à constater concrètement les réalisations. »



Les fonds devraient être encaissés la semaine prochaine

Kinshasa n’avait soumis que des demandes pour 1,25 milliard de dollars UD, mais a reçu des soumissions frôlant les 5 milliards de dollars.



« Nous ne pouvions pas accepter toutes ces soumissions. Nous n’avions que des projets avec des études de faisabilité pour le montant sollicité », a indiqué le ministre des Finances qui ne fêtait pas le milliard mais le « crédibilité certifiée », la « reconnaissance des efforts de notre président Félix Tshisekedi » et l’entrée « très réussie » de la RDC dans la finance internationale.



Ces projets ont été sélectionnés avec l'appui notamment du Fonds monétaire international (FMI), partenaire stratégique de la RDC depuis 7 ans.



« Tous ces projets sont rentables. Nous avons sélectionné les projets en fonction de leur rentabilité. Nous voulons que ces projets puissent générer des revenus. On parle ici d’une centrale hydroélectrique qui va fournir de l’électricité à 25 millions de Congolais [un quart de la population, NDLR], d’un aéroport qui va quintupler sa capacité d'accueil », ajoute le ministre.



Avec la récente création du Tribunal pénal économique et financier et le concours d’autres services anticorruption, Kinshasa estime avoir fait preuve d’une volonté politique assumée contre la corruption et le détournement des fonds publics.



Avec cet emprunt, le taux d’endettement passe de 18,1 % à 19,5 % du PIB, un niveau inférieur à celui de pays comme la Namibie, l’Angola ou le Kenya. Kinshasa prévoit de constituer des provisions annuelles pour son remboursement.



Un eurobond est une obligation (un emprunt) qu’un pays ou une entreprise émet pour emprunter de l’argent sur les marchés internationaux. La particularité, c’est qu’un eurobond est souvent libellé dans une monnaie étrangère (par exemple en dollars ou en euros). Ces titres sont achetés par des investisseurs du monde entier, ce qui permet à l’emprunteur d’accéder à beaucoup de financements. Aujourd’hui, de nombreux pays, comme la République démocratique du Congo, les utilisent pour se financer à l’international.