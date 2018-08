La RDC émet un mandat d'arrêt international contre Katumbi

Le mandat d'arrêt délivré par le bureau du procureur fait suite à la condamnation de Moise Katumbi en 2016 dans une affaire de fraude immobilière. Il avait été condamné avec arrestation immédiate et il voyageait ici et là au lieu de se présenter pour exécuter la décision du tribunal" a déclaré Lambert Mende.

"Lorsque vous êtes reconnu coupable et que vous êtes retrouvé quelque part, la première chose que les autorités judiciaires feront c'est d'émettre un mandat afin que vous puissiez être arrêté et emmené là où des personnes condamnées avec arrestation immédiate devraient être, c'est-à-dire en prison, avant de pouvoir lancer une procédure d'appel" a-t-il ajouté.

Le porte-parole du gouvernement a aussi souligné que les pays ayant une entente de coopération judiciaire avec la RDC étaient tenus d'exécuter le mandat.