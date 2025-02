La Restitution des Biens Culturels Africains : 60 ans après le premier appel public pour la restitution générale des biens culturels africains

En 1965, alors que les préparatifs pour la première édition du Festival mondial des arts nègres à Dakar battaient leur plein, on assista à la toute première demande officielle de restitution générale des biens culturels africains. C’est l’une des premières demandes qui a fait des retentissements au sein des musées des anciennes métropoles. L’appel s’inscrit dans le contexte de la tenue de ce festival, événement majeur qui visait à revaloriser la culture africaine par les élites, une démarche entamée bien avant les indépendances. Ce festival avait pour but d’exposer la culture africaine aux yeux du monde. Cependant, il faut noter qu’à cette époque, une quasitotalité des objets d’art africains étaient confinés dans les musées des anciennes puissances coloniales à la suite des ravages effectués durant la période coloniale. Ainsi, les organisateurs du Festival, en l’occurrence les autorités sénégalaises de l’époque, avaient comme solution de lancer des demandes de prêts auprès des musées occidentaux pour couvrir le festival. Cette situation ne convenait pas à certains intellectuels africains. Parmi eux, un jeune journaliste béninois installé à Dakar après les indépendances, Paulin Joachim, se distingue. Journaliste de renommée, il effectua sa formation à l’École supérieure du Journalisme à Paris. Ainsi, à l’issue de sa formation en 1958, il mena une carrière professionnelle chez France Soir, avant d’être le rédacteur en chef du magazine Bingo en 1960 à Dakar, fondé par l’homme de presse français Charles de Breteuil en 1953. Après avoir participé au premier congrès des écrivains et artistes noirs à Paris en 1956, il s’est vite rendu compte de l’importance de la culture pour la reconstruction des pays africains.



Ainsi, contemporain de l’organisation du festival, il fut l’un des intellectuels qui fustigèrent l’idée d’emprunter des biens qui appartiennent à l’Afrique pour le seul succès de l’événement. Il lança alors un appel dans son magazine Bingo pour le retour ou la restitution des biens culturels emportés durant la période coloniale. Dans l’article Rendez-nous l’art nègre, il dénonça avec force le pillage des biens culturels africains durant la période coloniale et appela à leur restitution immédiate. Il commença son article en soulignant la nécessité de mener la bataille pour la récupération de ces biens culturels : « Il est une bataille qu’il nous faudra vaillamment livrer sur tous les fronts de l’Europe et de l’Amérique lorsque nous aurons trouvé une solution définitive aux problèmes prioritaires qui nous rongent l’esprit actuellement : la bataille de la récupération de nos œuvres d’arts disséminées à travers le monde et qui font et continuent à faire la fortune des collectionneurs ». Il est important de souligner que la récupération des biens culturels africains pillés durant l’ère coloniale est une composante essentielle de la souveraineté des pays africains. Se considérer comme étant indépendant alors qu’une grande partie de son patrimoine culturel continue d’encombrer les musées des anciens colonisateurs, c’est demeurer dans une farce sans fin. La plupart des pays qui étaient sous domination étrangère ont conditionné le retour de leurs biens culturels lors de la signature des accords de souveraineté, le cas de l’Algérie en étant un exemple parfait.



Dans son article, Paulin Joachim attaqua également frontalement les acteurs du marché de l’art, qu’il qualifia de « illustres brocanteurs », et l’église qu’il accusa d’avoir « tué la spiritualité africaine ». Après avoir déconstruit « les mensonges et les dérobades de l’Occident », il aborda le rôle de l’art africain dans le développement artistique de certains artistes occidentaux tels que Picasso, Vlaminck, Derain, Matisse, Modigliani, Apollinaire, et d’autres. Il critiqua aussi la fortune que les collectionneurs occidentaux amassaient grâce à l’art africain. Cette fortune était en grande partie générée par les biens culturels africains dans les musées européens. D’après le rapport Sarr-Savoy, le musée du Quai Branly abrite près de 70 000 objets d’art d’Afrique de l’Ouest. En 2023, le musée a enregistré 1 410 641 visiteurs en présentiel et 5 200 000 vues sur son site internet, sans compter les autres activités organisées, générant ainsi une fortune colossale. Une richesse qui aurait pu contribuer à la reconstruction des pays africains après des siècles de destruction.



C’est pourquoi Bénédicte Savoy, au Collège de France, souligna à juste titre : « Mais qu’en estil alors des endroits où les objets ne sont plus ? Que dire à ceux qui, hors de la maison, ont été privés de leurs biens par les violences ou les asymétries de l’Histoire ? Comment justifier que les uns aient accès au patrimoine d’une humanité dont les autres sont tenus éloignés, physiquement et économiquement ? Comment supporter que le capital symbolique et réel que génèrent ces musées ne fasse l’objet d’un partage ? » Cette question interroge profondément les pays occidentaux détenteurs de ces biens culturels. Le retour des biens pourrait contribuer de manière significative au développement culturel, touristique et économique des pays africains.



En dehors du capital financier généré par les biens culturels dans les musées, il est également important de souligner l'ampleur du trafic illicite d’objets culturels. Claude Maurel affirma que « le pillage des biens culturels représenterait entre 2 et 4,5 milliards d’euros, juste derrière les trafics d’armes et de drogue ». Les collectionneurs occidentaux s’enrichissent de manière extraordinaire grâce à l’art africain. En 2023, l’art africain a généré un chiffre d’affaires de 22 100 000 euros sur le marché de l’art. En mars 2024, une sculpture représentant une tête de reliquaire fang, originaire du Gabon et acquise en 1939 en pleine période coloniale par un collectionneur du nom de Josef Mueller, a atteint la valeur de 14 770 000 euros. Ces biens culturels produisent des richesses dont les bénéficiaires sont les anciens pilleurs.



Ainsi, après avoir exposé ces faits historiques, Paulin Joachim réclama le retour des biens culturels africains, non pas pour réparer le passé, mais pour préparer l’avenir. Il le formula ainsi : « Nous avons été longtemps présentés comme un peuple sans culture ni passé. Nous n’avons rien inventé, ni rien su chanter. La récupération légitime de nos arts plastiques pourra bouleverser ce mensonge historique et nous donner un peu de l’orgueil de la Grèce, mère des Arts, elle aussi spoliée comme nous. Nous avons besoin de consistance pour le chemin qu’il nous reste à parcourir ».



Il conclut son article en critiquant sévèrement l’organisation du festival, qu’il considérait comme étant contradictoire, étant donné que tous les biens culturels exposés lors de cet événement provenaient principalement de l’Occident : « Et l’on conviendra avec nous qu’il est tout de même vexant pour nous, Africains, et paradoxal aussi, que toutes les pièces, tous les objets d’arts qui figureront à ce festival et seront proposés à l’admiration du monde entier, viennent, dans une proportion de 90%, de l’Europe et des États-Unis. Mais n’est-ce pas le moment de demander à ces pays, à la fin du festival qu’ils auront dominé de leur éclectisme et de leur flair, d’avoir la grandeur d’âme de ne pas remballer, mais de rendre à César ce qui est à César, de libérer les divinités noires qui n’ont jamais su jouer leurs rôles dans l’univers glacé du monde blanc où elles ont été emprisonnées ? ».



Cet appel de Joachim eut des répercussions entre les organisateurs du festival et les collectionneurs occidentaux, prêteurs des œuvres d’art. D’ailleurs, le collectionneur Pierre Guerre écrivait au conservateur Pierre Meuzé pour exprimer ses inquiétudes : « Raton m’a fait lire l’article Bingo qui est vraiment inquiétant, et même menaçant. Je crois qu’il ne faut plus rien envoyer à Dakar. Il faut en tout cas envoyer le moins possible et le moins précieux ». Les organisateurs sénégalais, en guise de garanties, assurèrent qu’« aucune revendication d’aucune sorte ne sera tolérée ».



Amadou Woury Barry, étudiant en Master II Histoire.