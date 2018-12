La Russie accuse Israël d'avoir bombardé la Syrie

La Russie a accusé Israël, mercredi 26 décembre, d'avoir visé la Syrie la veille, par des frappes aériennes.



"Il est évident qu'il s'agit d'une violation grossière de la souveraineté de la Syrie", a affirmé le ministère russe des Affaires étrangères dans un communiqué, faisant part de sa "plus grande préoccupation" devant ces frappes dont Damas et Israël se rejettent la responsabilité.



Selon les médias d'État syriens, l'aviation israélienne a bombardé mardi soir des sites près de la capitale syrienne Damas, alors que Tsahal a dit se protéger contre un tir de missile antiaérien en provenance de la Syrie.



Pour sa part, le ministère russe de la Défense a dénoncé mercredi des frappes "provocatrices" des forces aériennes israéliennes, accusant l'État hébreu d'avoir mis en danger des avions de ligne.



"Empêcher une tragédie"



L'attaque, réalisée, selon l'armée russe, en survolant le territoire libanais, "s'est produite au moment où deux avions de ligne n'étant pas originaires de Russie s'apprêtaient à atterrir aux aéroports de Beyrouth (Liban) et de Damas (Syrie)", a déclaré le porte-parole du ministère russe de la Défense, Igor Konachenkov, dans un communiqué.



Les autorités libanaises ont confirmé l'incident et dénoncé l'incursion israélienne dans l'espace aérien libanais. Le ministre des Travaux publics, Youssef Fenianos, a estimé que le Liban avait "échappé par miracle à une catastrophe humanitaire qui a failli frapper les passagers de deux avions civils", a rapporté l'agence de presse nationale (ANI).



L'aviation israélienne a utilisé seize bombes au cours de ces frappes, selon Moscou, dont quatorze ont été détruites par les systèmes syriens de défense antiaérienne, affirme l'armée russe. Les frappes ont fait trois blessés parmi les militaires syriens, ajoute-t-elle.



Les relations entre la Russie, alliée du régime syrien, et Israël se sont compliquées depuis un incident en septembre, au cours duquel la défense antiaérienne syrienne a abattu par erreur un avion russe en tentant d'intercepter des missiles israéliens.