La SDE fait un don de 1.000 livres à des établissements primaires de Hann

La Société Des Eaux du Sénégal (SDE) s’est fortement engagée dans la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Dans la mise en œuvre de cette politique, elle à procédé, ce vendredi à l’école Doudou Mbathie de Hann à la cérémonie de remise de don de 1000 livres à plusieurs établissements primaires.



Selon Abdoul Ball, Directeur général de la SDE, « l’Etat du Sénégal met beaucoup de moyens dans l’éducation, et la SDE est très heureuse d’accompagner l’Etat dans ce volet et la mise en œuvre de sa politique. 200 tables bancs ont été réceptionnées ici, remises par la Sénégalaise des eaux, et une salle d’informatique équipée ».



Mieux ajoute M. Ball : « Les meilleurs élèves de chaque établissement sont primés par la SDE lors des colonies de vacances qu’elle organise. Nous participons aussi en milieux carcéral en formant des jeunes prisonniers au métier de plomberie, et nous leur offrons des stages et participons à leur réinsertion dans la vie active ».



Poursuivant ses propos, Abdoul Ball précise : « Nous avons, une vielle relation avec l’école Doudou Mbathie. Nous participons à l’effort de l’éducation des enfants par le billet de notre politique de RSE, comme nous le faisons chaque année. Nous avons offert 1000 livres à Doudou Mbathie et aux écoles environnantes ».



À l’entendement d’Abdoul Ball, « ce don vise à promouvoir la lecture chez les élèves tout en participant à accroître leur niveau de la langue française et développer leur culture générale.



Interpellé sur le contrat d’affermage, le directeur des la SDE a rappelé qu’ « ’il y a un appel d’offres qui a été lancé par le Sénégal, parce que ce contrat est arrivé à terme, le 31 décembre 2018. Actuellement, cette procédure est au niveau de l’ARMP, parce qu’il y a un contentieux qui est lié à ça. En tant que partie prenante, je ne pourrais pas en dire plus. Disons que la SDE a confiance à la justice. Nous pensons que nous allons gagner cet appel d’offres ».