La SODAV va remettre 205,7 millions FCFA en droits aux musiciens, artistes et écrivains sénégalais

La Société sénégalaise du droit d’auteur et des droits voisins (SODAV) va procéder au paiement des droits lyriques (musique) des 1er et 2e semestres 2019 et 2020 et des droits littéraires et dramatiques année 2021. Ce sera le jeudi 28 avril 2022 au siège de ladite structure.Le montant global des répartitions est de 205 721 214 millions FCFA. Il sera reparti comme suit: 188 083 774 FCFA pour les musiciens et 17 637 500 FCFA pour les artistes comédiens et les écrivains.