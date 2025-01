La Sogepa condamnée à verser plus de 500 millions de FCFA après une mauvaise gestion des anciens dirigeants

La Société nationale de gestion et d’exploitation du patrimoine bâti de l’État (Sogepa) fait face aux conséquences des erreurs de gestion de ses anciens dirigeants, rapporte le quotidien Libération dans son édition de ce jour.



Dans le cadre d’une procédure initiée par la Société africaine immobilière et hôtelière (Saih), propriétaire de l’hôtel Ngor Diarama, la Sogepa a été lourdement condamnée par la troisième chambre civile du tribunal le 22 janvier dernier.



Selon le jugement rendu, le tribunal a établi que la Sogepa occupe l’aile gauche de l’hôtel Ngor Diarama, autrefois connue sous le nom d’ex-Uaid Dakar, et a ordonné son expulsion. Par ailleurs, le tribunal a officiellement pris acte de la reconnaissance par la Sogepa de sa dette envers la Saih, s’élevant à 550 millions de FCFA, correspondant à des arriérés de loyers pour la période d’octobre 2022 à décembre 2023, indique le journal.



En outre, la Sogepa a été condamnée à verser une indemnité d’occupation de 125 millions de FCFA, couvrant une période de cinq mois, de janvier à mai 2024. À cela s’ajoute une autre condamnation, la contraignant à payer 50 millions de FCFA supplémentaires à la Saih.