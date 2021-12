La Sonacos accusée de "fraude", suite à l'importation de 15 tonnes d’huile de palme raffinée déclarée brute

Entre les importateurs d'huile et la Sonacos, le partenariat n'est pas aussi huilé qu'il n'y parait. L'arrivée d'un bateau contenant 15 000 tonnes d'huiles raffinée a semé le doute dans la tête des spécialistes du secteur, qui dénoncent « une fraude entre la Sonacos et une unité de transformation et de remplissage qui se trouve à Touba et le tout sous le regard de la Douane ». Selon le quotidien « L’As », cette huile raffinée déclarée brute par la Sonacos est en réalité de l'huile de palme importée, facilement vendue.



« Cette huile de palme est directement mise dans des bidons avec la marque Binta et Soda. Ils vendent ça à bas prix », ont déploré des spécialistes du secteur. Par conséquence : « Les importateurs qui ont investi beaucoup d'argent dans la raffinerie vont payer plus que la Sonacos », ont-ils poursuivi. De leur côté de la Sonacos, a affirmé le contraire par le biais de son Directeur général, Modou Diagne Fada.



« Il peut arriver que nous ayons de l'huile brute, que nous signons un contrat de raffinage avec un client et nous lui raffinons l'huile. Il n'y a qu'un seul bateau de 11 000 tonnes, 5 000 tonnes et 6 000 tonnes. C'est de l'huile brute que nous mettons dans nos futs et nous raffinons pour vendre ou pour proposer à la consommation », a-t-il réfuté. Poursuivant, il a soutenu que « ce sont nos concurrents importateurs qui racontent des histoires. Le problème, c'est qu'il y a une société à Touba qui est un gros client de la Sonacos et qui fatigue un peu la concurrence, parce que c'est une société qui casse les prix. Il n'y a pas de fraude. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne sont pas contents, mais c'est comme ça », a déclaré Modou Diagne Fada.