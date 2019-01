La Sonacos vise à collecter 45.000 tonnes d'arachides à Ziguinchor

A la tête d'une délégation composée de technicien de son département, le Directeur général de la Sonacos, Pape Dieng a effectué une visite de travail à Ziguinchor jeudi, où il a fait part de sa volonté de collecter 45.000 tonnes d'arachides dans la région.



"A la date d'aujourd'hui, nous avons collecté plus de 5.000 tonnes d'arachides. Ces graines proviennent en grande partie, de la région de Kolda où plus de 4.000 tonnes d'arachide ont été collectées. Et pour la région de Sedhiou, c'est plus de 13.000 qui ont été collectées et dans la région de Ziguinchor, les graines ne sont pas encore déchargées pour faire le total", a-t-il expliquée.



Pape Dieng a fait savoir que plus de 1,400 milliard F CFA ont été éjectés dans l'achat de graines dans cette partie du sud du Sénégal, ajoutant que c'est plus de 1,300 milliard Fcfa qui ont été payés aux paysans de la Casamance, contrairement à ce qu'ont soutenu d'autres opérateurs privés stockeurs.