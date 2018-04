La Sonatel à un nouveau DG : Sékou Dramé remplace Alioune Ndiaye

La Société nationale de télécommunication (Sonatel) a un nouveau Directeur général. Sékou Dramé à été nommé ce mardi à la tête de la multinationale sénégalaise en remplacement de Monsieur Alioune Ndiaye. Sékou Dramé était jusque-là, le Directeur général de Orange Sierra Leone.



Dans un communiqué parvenu à la rédaction de Pressafrik, le groupe Sonatel informe que "lors de sa session tenue ce 17 avril 2018 à Dakar, le Conseil d’Administration a pris acte du départ de Monsieur Alioune NDIAYE, promu comme Directeur Exécutif de Orange Middle-East and Africa (OMEA), siégeant au Comité Exécutif du Groupe Orange".



Le document de poursuivre : "le Conseil d’Administration a ainsi nommé Monsieur Alioune NDIAYE comme nouveau Président du Conseil d’Administration de Sonatel. Le Conseil d’Administration le remercie et lui adresse ses chaleureuses félicitations pour les bons résultats obtenus depuis sa nomination en octobre 2012. Il lui souhaite plein succès dans ses nouvelles fonctions et responsabilités".



Le tout nouveau Directeur général de la Sonatel a déjà occupé par le passé les postes suivants :

- Directeur des Entreprises à Sonatel (2014 à 2016),

- Directeur Général Adjoint et Directeur des Services aux Entreprises et

Opérateurs à Orange Mali (2012 à 2014),

- Directeur du Pôle Exploitation des Réseaux et du SI à Sonatel (2008 à 2012),

- Directeur du Pôle Opérations et Maintenance des Réseaux à Sonatel (2008 à

2009),

- Directeur Résidentiels, Professionnels