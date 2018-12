La Syrie et Israël s'accusent mutuellement de bombardements

L'aviation israélienne a bombardé mardi 25 décembre dans la soirée des sites près de la capitale syrienne Damas, ont rapporté les médias d'État locaux, alors que l'armée israélienne a dit se protéger contre un tir de missile antiaérien en provenance de la Syrie.



L'agence officielle syrienne Sana a a rapporté mardi que la défense anti-aérienne de l'armée syrienne était entrée en action mardi contre des "missiles" tirés par des avions israéliens près de Damas. Une source militaire syrienne a fait état de trois soldats blessés. La télévision d'État syrienne a rapporté une information similaire. Selon l'agence, la défense syrienne "a intercepté des missiles lancés par les avions de combat israéliens à partir de l'espace aérien libanais". La "majorité" de ces missiles ont été interceptés avant d'atteindre leurs cibles, souligne l'agence qui mentionne toutefois des "dégâts" dans un entrepôt de munitions.



Par le passé, Israël a mené plusieurs bombardements en Syrie contre les installations militaires du régime ou de ses alliés, l'Iran et le mouvement chiite Hezbollah, de grands ennemis de l'État hébreu.



De nombreuses frappes israéliennes en Syrie depuis 2011



De son côté, l'armée israélienne indique sur Twitter que son "système de défense aérien a été déclenché contre un missile anti-aérien lancé depuis la Syrie". Et assure qu'"aucun dommage ou victime n'a été rapporté" à la suite de ce tir de missile. Contactée par l'AFP, une porte-parole de l'armée a toutefois refusé d'épiloguer sur cette affaire.



D'après le directeur de l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les trois cibles visées par le "raid israélien" sont en fait des "entrepôts d'armes […] appartenant au Hezbollah ou aux forces iraniennes".



Les cibles se trouvent dans les secteurs de Dimas, Kesswa, ou encore Jamraya, des régions à l'ouest et au sud-ouest de Damas où des raids israéliens ont été rapportés par le passé.



Israël a effectué de nombreuses frappes en Syrie depuis le déclenchement de la guerre en 2011, visant les forces du président Bachar al-Assad, mais aussi ses alliés, notamment les forces iraniennes ou des positions du mouvement libanais du Hezbollah. Fin novembre, le régime syrien avait ainsi accusé Israël d'avoir bombardé des cibles dans la région de Kesswa.



Si la responsabilité d'Israël était confirmée, il s'agirait des premières frappes menées depuis que le président américain Donald Trump a annoncé la semaine dernière le retrait des troupes américaines de Syrie.