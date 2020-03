La Tunisie confirme un mort de coronavirus

La Tunisie a confirmé le premier mort causé par le coronavirus. Il s'agit d'une femme de 72 ans qui est morte jeudi soir à l'hôpital après avoir été transférée de son domicile dans la ville de Sousse, dans l'est du pays.



Elle était rentrée de Turquie il y a quatre jours et souffrait d'autres maladies chroniques non précisées, a indiqué le ministère de la santé dans un communiqué.



La femme âgée était isolée chez elle, mais son mauvais état de santé a nécessité son transfert à l'hôpital où des tests de laboratoire positifs ont été confirmés, a-t-il dit.



Elle est morte le jour même où le premier patient tunisien enregistré pour le Covid-19 est sorti de l'hôpital avec un bilan de santé positif.



La nation nord-africaine a enregistré son premier cas de coronavirus il y a 18 jours, et compte maintenant 39 cas confirmés.



La mort de cette femme porte à 20 le nombre de cas en Afrique. Ailleurs, sept personnes sont mortes en Égypte, neuf en Algérie, deux au Maroc, une au Soudan et une au Burkina Faso.



Le continent dans son ensemble compte plus de 600 cas confirmés, ce qui est encore moins que le reste du monde.



La semaine dernière, les autorités tunisiennes ont imposé deux semaines d'auto-confinement obligatoire pour toutes les personnes récemment arrivées dans le pays.



Sur les plus de 3 000 personnes en auto-isolement dans différentes parties de la Tunisie - la plupart d'entre elles entrent dans cette catégorie.



Les autres sont des contacts de cas positifs retrouvés par les agents de santé.



La Tunisie a fermé son espace aérien et ses frontières terrestres, et a mis en place un couvre-feu afin de contrôler la propagation du virus.