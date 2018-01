La Tunisie proteste contre la vie chère

Lundi, en fin de journée, des manifestants se sont rassemblés devant les bâtiments abritant les bureaux du Premier ministre et de ses collaborateurs. "Ça fait mal de voir les jeunes démunis au chômage, sacrifiés par le gouvernement, par le manque de soutien…" a lancé l'un des manifestants, reprochant aux autorités de ne pas prendre en compte les préoccupations de la jeunesse. Depuis dimanche, la grogne sociale s'est emparée des régions du centre. A Sidi Bouzid, une marche a eu lieu dans le calme, pour dénoncer la cherté de la vie et le chômage. A El Kef, Thala et Kasserine, des violences ont éclaté entre les manifestants et les forces de l'ordre. Des pneus ont été incendiés par les manifestants. L'Union générale des travailleurs (UGT) considère ces manifestations comme la continuité des revendications exprimées lors de la révolte de 2011.