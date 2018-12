La candidature de Haguibou Soumaré recalée par le Conseil constitutionnel: son mandataire menace

La vérification des fiches de parrainages déposés par la coalition Haguibou 2019 ne s’est pas passée comme le souhaiterait le mandataire de l’ancien Premier ministre. Après avoir refusé de faire un quelconque commentaire sur ce qui s’est passé lors de son audience avec les 7 sages, ce vendredi matin au siège du CC, Mapenda Diaw Mbaye a fait une sortie dans la soirée pour fustiger les motifs avancés par ladite institution pour rejeter leurs signatures. Selon lui, c’est une forfaiture à laquelle ils vont faire face, et dont le but serait d’éliminer leur candidat de la course à la présidentielle.