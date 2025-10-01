La célèbre primatologue Jane Goodall est morte à 91 ans

La célèbre primatologue britannique Jane Goodall, «ambassadrice» des chimpanzés et fervente défenseure de la cause environnementale est morte à l'âge de 91 ans, a annoncé mercredi son institut.



La chercheuse «est décédée de causes naturelles» alors qu'elle se trouvait en Californie dans le cadre d'une tournée de conférences aux États-Unis, a dit l'institut Jane Goodall dans un communiqué sur les réseaux sociaux.



«Les découvertes du Dr Goodall en tant qu’éthologue ont révolutionné la science, et elle était une fervente défenseure de la protection et de la restauration de notre monde naturel», peut-on également lire.