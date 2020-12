La chaîne Téléfoot va fermer... La LFP a mis fin au contrat de Mediapro

Comme indiqué par L'Equipe, les salariés de Téléfoot ont appris ce vendredi matin lors d'une réunion la fermeture de la chaîne, au plus tard fin janvier. La chaîne Téléfoot a été lancée le 17 août pour diffuser les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 acquis par le groupe sino-espagnol Mediapro, qui n'a pas réglé à la LFP les deux dernières échéances du contrat prévues.



Le contrat rompu entre la LFP et Mediapro

Selon l'AFP, la LFP a décidé de mettre fin au contrat avec Mediapro pour la diffusion télé des matchs de Ligue 1 et Ligue 2. Il avait été signé en 2018 pour la période 2020-2024 et un montant annuel de 830 millions d'euros, dont 780 millions d'euros pour la Ligue 1.



RMC Sport