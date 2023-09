La communauté mouride en deuil: Décès de Serigne Saliou Touré:

La communauté mouride en particulier et celle musulmane du Sénégal en général sont en deuil. Serigne Saliou Touré a été rappelé à Dieu ce samedi. Il résidait à Thies où il déroulait souvent des activités en vue de propager les enseignements et valeurs de Cheikh Ahmadou Bamba et du Mouridisme.



La rédaction de PressAfrik présente ses condoléances à toute la Umma islamique et à la communauté mouride.