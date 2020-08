La composition du PSG face à Leipzig : Icardi sur le banc, une attaque Neymar - Mbappé - Di Maria

A moins d'un changement de dernière minute, Thomas Tuchel devrait rester sur l'idée d'un milieu de terrain renforcé mardi soir (21h00) face à Leipzig. L'Allemand, encore privé de Verratti, devrait aligner sa formation sans Mauro Icardi. Devant, le trio Neymar, Mbappé et Di Maria sera en charge de l'animation offensive.



Dans une attaque avec beaucoup de libertés dans les positionnements. Neymar pourrait ainsi régulièrement se situer dans l'axe. Au milieu, aux côtés de Marquinhos, Herrera et Paredes seront alignés. Derrière, pas de surprise avec une ligne Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat. Dans le but, Rico remplace Keylor Navas, blessé.



La composition du PSG face à Leipzig

Rico - Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat - Paredes, Marquinhos, Herrera - Di María, Mbappe, Neymar



L’Equipe