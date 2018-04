La crise anglophone au Cameroun: comment en sortir?

Bamenda, décembre 2017, des violences inouïes. Depuis, on ne parle que de ça : « la crise anglophone » ! Comment vivre ensemble ? Voici une « nation » qui a subi l’unique domination allemande, pour se trouver partagée entre deux puissances aussi différentes que la France et le Royaume-Uni. Et tout cela sous les régimes bizarres de « mandats » de la Société des nations et de « territoires sous tutelle » de l’ONU ! Plus encore : comment s’en sortir quand, après l’expérience prometteuse de la « République fédérale », les dirigeants du Cameroun indépendant ont décidé de basculer dans la « République unie » ? Telle est l’équation de la crise anglophone au Cameroun, une crise longue, qui bien sûr n’a rien de « linguistique ». Avec la professeure Bouopda Pierre Kamé, auteur de La crise anglophone au Cameroun, chez L’Harmattan.