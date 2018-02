La défaite de l'Etat islamique en Syrie ferait les affaires du jihadiste sénégalais Omar Diaby

Recruteur franco-sénégalais du Djihad, Omar Diaby dit Omsen devrait profiter de la débâcle de l'Etat islamique en Syrie et en Irak. C'est ce que prédisent les services secrets français, selon Mediapart lu par Dakaractu.



La déroute de l'Etat islamique en Syrie et en Irak met les djihadistes étrangers dans une posture pour le moins inconfortable.

Si la majorité d'entre eux préfèrent suivre la démarche jusqu'au-boutiste de l'organisation en combattant jusqu'au "martyr", d'autres semblent opter pour un autre choix. C'est ce que nous apprend un article de Médiapart sur les perspectives du jihad en 2018.



Selon le journaliste Mathieu Suc qui tire ses informations des entretiens qu'il a eus les services secrets, la majorité des djihadistes français qui se sont engagés aux côtés de "Daesh" n'ont pas l'intention de lâcher du lest. En revanche, certains d'entre eux ont fait défection à l'Ei pour rallier la katiba francophone de Omar Diaby.



Rallié au début à Jabhat as Nosra, Firqatoul Ghuraba (l'unité des étrangers) est affilié à Hayat Tahrir as Sham, une coalition groupes d'insurgés syriens dirigée par le naguère représentant d'Al Qaida en Syrie, Abou Mouhamed al-Joulani. Pour les services secrets français, le transfert de djihadistes vers la katiba d'Omar Omsen située dans le nord-ouest syrien devrait s'intensifier en 2018.