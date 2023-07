« La démocratie sénégalaise est plus forte que les velléités d’un homme », déclare Thierno Alassane Sall

Après l'adresse à la Nation du chef de l'Etat ce lundi, Thierno Alassane Sall, Député à l'Assemblée nationale du Sénégal par ailleurs président de la République des Valeurs/Réewum Ngor a déclaré que la démocratie sénégalaise s’est révélée être plus forte que les velléités d’un homme et de son camp.



Pour le président de la République des Valeurs/Réewum Ngor, « le peuple sénégalais, en montrant son attachement à la parole donnée envoie un signal fort à toute la classe politique ».



Par ailleurs, le député formule ses souhaits à ceux qui ont perdu la vie pour la ‘’démocratie’’. « Une pensée pieuse à tous ceux qui ont perdu la vie pour la sauvegarde de nos acquis démocratiques ».