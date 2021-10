La dette publique du Sénégal estimée à plus de 8.000 milliards FCFA

La dette publique du Sénégal est estimée à plus de 8.000 milliards FCFA, selon le document Stratégie de gestion de la dette à moyen terme (Sdmt) pour la période 2021-2023.



« A fin juin 2020, l’encours de la dette publique est estimée à 8.425,8 milliards FCFA contre 7.825,3 milliards FCFA à fin 2019, soit une hausse de 7,7% », souligne le rapport. Rapporté au PIB, l’encours de la dette publique s’élève à 60,2% du PIB à fin juin 2020, contre 56,6% du PIB à fin décembre 2019, soit une hausse de 3,5%.



La hausse de stock de la dette publique est « essentiellement imputable aux emprunts intérieurs qui don bondi de 524,2 milliards FCFA (+46,3%) entre fin décembre 2019 et fin juin 2020, les emprunts extérieurs n’ayant augmenté que 76,4 milliards FCFA (+1,1%) sur la même période », renseigne le rapport.



Il ressort du rapport que le stock de la dette publique extérieure est arrêté, à fin juin 2020, à 6.769, 9 milliards FCFA contre 6.993,5 milliards FCFA à fin décembre 2019, soit une hausse de 1,1%. D’après le document, le stock est majoritairement constitué de la dette concessionnelle (42,7 % de la dette totale) contractée auprès des créanciers bilatéraux et multilatéraux classiques et d’euroobligation émises sur le marché international (27,4%) de la dette totale).



Si l’on se fie à la Direction de la dette publique, l’encours de la dette intérieure se chiffre à 1.655,9 milliards FCFA contre 1.131,7 milliards FCFA à fin décembre 2019, soit une hausse de 46,3%, essentiellement tiré par les émissions d’obligations du Trésor sur le marché domestique dont l’encours représente 13,0% de la dette totale à fin juin 2020 contre 11,5% à fin décembre 2019.