La direction du FC Barcelone impliquée dans un nouveau scandale !

Décidément, le FC Barcelone est à la une de l’actualité chaque semaine en ce moment, et assez rarement pour du football. Il y a quelques jours seulement, Lionel Messi s’en prenait publiquement à Éric Abidal, alors que le Français avait clairement laissé comprendre dans un entretien accordé à Sport que le vestiaire catalan n’était pas satisfait d’Ernesto Valverde et qu’il était à l’origine du licenciement du tacticien espagnol. Cela avait créé un véritable tollé en Catalogne.



Et en cette journée de lundi qui s’annonçait paisible, avec la finalisation du joker médical venant remplacer Ousmane Dembélé prévue pour ce début de semaine, la Cadena SER a dévoilé une véritable bombe. La direction de Josep Maria Bartomeu aurait ainsi engagé une boîte de communication externe - I3 Ventures - qui a pour mission de protéger la réputation du président et de ses hommes de main via des messages publiés par des faux comptes sur les réseaux sociaux.



Des messages visant à dénigrer Messi, Piqué ou encore Xavi

Pas de quoi créer un scandale a priori, puisqu’il s’agit d’une manœuvre très souvent utilisée en politique par exemple, mais la deuxième partie de l’information est en revanche très compromettante. On apprend ainsi que cette même boîte a eu pour consigne de s’en prendre à plusieurs joueurs de l’effectif, dont Lionel Messi et sa femme, Gerard Piqué, ainsi qu’à plusieurs grands noms du club comme Xavi ou Pep Guardiola. En plus des différents opposants politiques que sont l’ancien président Joan Laporta et Victor Font, un des favoris pour les élections du club de 2021.



Le média dévoile même certains screenshots des publications en question, où on peut lire des moqueries voire même des séquences assez insultantes vis à vis des hommes en question. Sur l’une d’entre elles, on remet notamment en question la fidélité de Lionel Messi vis-à-vis du club et on l’accuse d’avoir fait un pacte avec Jaume Roures (annoncé comme candidat aux prochaines élections), on chambre sa femme, on s’en prend à Gerard Piqué, on trolle Xavi ou on se moque des accidents de la circulation dont a été victime Pep Guardiola en Angleterre. Reste à voir comment le vestiaire accueillera cette nouvelle, alors que la presse espagnole ne parle désormais plus que de cette affaire. Une polémique de plus pour Bartomeu et compagnie en somme...