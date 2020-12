La domestique risque 2 ans de prison pour avoir soustrait des bijoux en or d’une valeur de 20 millions de sa patronne

Les faits pour lesquels la domestique Marie Ndour a comparu, hier, à l’audience du Tgi de Dakar remontent au 10 novembre dernier. « Je n'ai pas assisté aux faits mais, le jour du cambriolage, j’étais sortie après avoir fini mon boulot. J’ai été informé du vol vers 19 heures comme je devais déménager, je ne pouvais pas retourner à la maison de mon patron. Je m’y suis rendue le lendemain. Je connais l’emplacement des bijoux étant donné que c’est moi qui les range dans l’armoire de son époux. Le 21 novembre dernier, alors que j’étais venue travailler le matin comme d'habitude, elle m'a demandé d'aller chercher la lavandière qui ne connaissait pas le domicile. Elle en a profité pour fouiller mes affaires et elle a trouvé ses 2 bagues en or. J’ai l’habitude de porter les bijoux de ma patronne de temps en temps », s’est expliquée la bonne qui nie avoir volé les bijoux.



Les enquêteurs ont trouvé d'autres bijoux lors de leur perquisition chez la dame. « Les bijoux retrouvés chez moi c'est elle qui me les avait offerts lorsqu'elle est revenue de Paris. Ce sont des bijoux simples qu'elle avait triés. Je n’ai rien volé. C’est lorsqu’elle m'a demandé de débarrasser sa coiffeuse que j'ai pris les coffrets vides », s’est défendu la prévenue.



Selon la plaignante Fatou Cheikhou Dieng, sa domestique a tout emporté ses bijoux, ses montres, sa vaisselle, de la nourriture. « Je l’avais offert des bijoux en fantaisie. Après cela, tout mon or, mes bijoux et montres ont été emportés. J'ai trouvé une montre Gucci en acier chez elle et elle m'appartient en plus d'un collier en perle Fantaisie et bague en Fantaisie et des montres », a déclaré la dame en colère.



A en croire aussi le conseil de la partie civile, Me Cheikh SY, les objets ont été volés par la prévenue vu que certains d'entre eux ont été trouvé par-devers elle. Elle a trahi la confiance de sa patronne puisqu'elle était bien traitée dans cette maison où elle a travaillé durant 5 ans. La partie civile a réclamé la somme de 20 millions de francs en guise de dommages et intérêts. D’après le substitut du procureur, Marie Ndour a été interpellée parce que des objets déclarés volés ont été trouvés dans son domicile et par devers elle.



La perquisition de son domicile a été fructueuse vu que des draps, des housses qui contenaient les bijoux volés ainsi que des draps faisant partis du lot des affaires volés ont été trouvés. La domestique savait l'endroit où les bijoux étaient de sa patronne étaient gardés. Convaincu de la culpabilité de la prévenue pour les faits de vol avec effraction commis à l'occasion du service, le maître des poursuites a requis 2 ans dont 6 mois de prison ferme contre la dame Marie Ndour. Quant à l’avocat de la défense, Me Iba Mar Diop, il a sollicité une application bienveillante de la loi pour sa cliente qui a en charge un enfant. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 17 décembre prochain.



Le Témoin