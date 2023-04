La face hideuse de TikTok au Sénégal: les enfants en danger, leurs données personnelles exposées

Une protection des données à renforcer

Alors de l'avis de Pape Mamadou Diouf, expert en marketing digital : « Il Faut que les parents expliquent à leurs enfants les risques associés à l'utilisation de TikTok et les aident à comprendre comment utiliser l'application de manière responsable. Les parents peuvent limiter le temps d'utilisation de TikTok par les enfants en définissant des limites de temps d'écran et en encourageant les enfants à passer du temps à l'extérieur ou à participer à des activités hors ligne », suggère-t-il. Parce que souligne notre interlocuteur: « l 'application aussi dispose de plusieurs paramètres de sécurité qui permettent aux parents de restreindre l'accès des enfants à certains contenus inappropriés».

Des manquements qui ont poussé le Rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (RESTIC) a déposé, le 3 avril 2023, une plainte contre la société ByteDance propriétaire de la plateforme TikTok devant la Commission de protection des données personnelles. Et ce pour « non-respect par le réseau social d’origine chinoise de la législation sur les données personnelles, notamment à propos des enfants et des mineurs qui ouvrent des comptes sans l’avis des parents».Le RESTIC, par la voix de son président Moustapha Diakhaté, entend assigner la société Bytedance holding-mere (ByteDance), qui aurait réalisé en 2020 un chiffre d’affaires de 34,3 milliards de dollars en croissance de 111% par rapport à 2019 ). Cette société gère la plateforme TikTok pour stockage et conservation de contenus d’autrui dans des serveurs situés hors du territoire sénégalais, des données qui peuvent être utilisées à d’autres fins, notamment d’espionnage comme le soupçonnent les pays nord américains et certains pays européens. Le RESTIC veut inciter le réseau social favori des 4 000 000 d’élèves et d’étudiants au Sénégal, selon leur décompte « à respecter nos lois et règlements et surtout nos traditions et civilisations pour son audience cible dans notre pays.»Le Rassemblement entend déposer un recours auprès de l’ARTP pour un contrôle parental obligatoire pour tout compte TIK TOK d’enfant et mineur. Devant les tribunaux le RESTIC voudrait contraindre TikTok à adapter ses contenus et ses algorithmes à nos législations sur les enfants et mineurs, une protection effective des données de citoyens.Rappelons qu'en janvier dernier, l'Italie a bloqué l'accès à TikTok pour quiconque n'est pas en mesure de justifier de l'âge minimal requis. Cette décision intervient après l'annonce de la mort, en Sicile, d'une fillette de 10 ans, asphyxiée alors qu'elle participait au « jeu du foulard » sur le réseau social.Malgré les risques présentés, il n'est pas nécessaire d'interdire Tik Tok à son enfant. Cependant, il est important de sensibiliser les enfants aux dangers de l'application et de mettre en place des mesures de sécurité pour les protéger.Les parents peuvent définir le compte Tik-Tok de leur enfant sur privé et leur parler de la cyber intimidation. Il est également important de rappeler que les enfants ne sont pas censés être sur les réseaux sociaux Tik-Tok ou autres, avant l'âge de 13 ans.