La famille du présumé meurtrier de Serigne Fallou Diop s’en prend à la presse : «on a … »

Souleymane Ndoye ne peut pas être l’auteur du meurtre du jeune Fallou Diop. C’est la conviction de son oncle Mamadou Moustapha Ndoye, par ailleurs porte-parole de sa famille.



«Souleymane, c’est nous qui l’avons éduqué ici dans le quartier », a-t-il déclaré, soutenant au passage que son neveu est un homme pieux, incapable de faire du mal à quelqu’un à plus forte raison à un enfant.



M. Ndoye de poursuivre : «il ne peut pas faire un geste aussi bas. Il n’est pas méchant à ce point». Avant d’ajouter : «il bénéficie de la présomption d’innocence, la police a ouvert une enquête, laissons la faire son travail».



M. Ndoye a vivement déploré la posture de la presse laquelle, selon lui, a véhiculé des informations «fausses, sans fondement. Souleymane ne peut pas être un tueur d’enfants. On l’a accusé simplement».



La faille du présumé meurtrier de Serigne Fallou Diop, ce jeune garçon âgé de 2 ans et 6 mois dans un sac à quelques encablure de la maison familiale participait à une manifestation organisée dans leur quartier en soutien à Souleymane Ndoye.