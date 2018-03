La formation, pierre angulaire de la transition écologique

Les effets du changement climatique ne sont plus à démontrer. Il est devenu courant que des inondations surviennent de façon inopinée, que les sécheresses s’accentuent année après année, que des pluies de contre-saison pourrissent des récoltes, que des vagues déferlent sur le littoral grignotant la terre ferme peu à peu … Nous y assistons littéralement impuissants et sous armés!



Il y’a bien longtemps que la machine de production de biens et services que nous avons créée de notre « intelligence » s’est muée en une surpuissante génératrice de fléaux. Malheureusement, nous n’avions pas préparé de notice pour soit l’arrêter, soit en modifier le dosage.



Si à l’évidence, les symptômes du désastre quasi accompli ne manquent pas, non seulement l’antidote est loin d’être trouvée, mais pire, certains n’y croient pas, et d’autres n’en sont même pas conscients.



Comment dans cette situation emballer une masse critique de personnes physiques et morales afin de « limiter la casse » ?



Chez VivAfrik, nous restons convaincus que l’humain est au centre de l’avenir de la planète, et que c’est par le biais de la formation à la transition écologique que l’humanité pourra passer d’une économie linéaire désastreuse à une économie circulaire préservatrice.



A notre entendement, la transition écologique va des simples éco gestes à la maison, en passant par la responsabilité sociétale des entreprises ou organisations (RSE / RSO), l’aménagement durable des territoires au niveau local, jusqu’à l’engagement d’une nation au niveau global à réduire ses émissions de gaz à effet de serre sans compromettre sa performance par la transition énergétique.



